Assurance auto et habitation : fortes hausses tarifaires en vue pour 2023

En forte hausse, le prix des pièces détachées et celui de la main d’œuvre automobile participent à l'augmentation de la charge des prestations pour les assureurs.

Malgré la pression exercée par Bercy sur les assureurs pour les inciter à modérer leurs tarifs, les cotisations des contrats automobile et habitation pourraient s’envoler en 2023, selon les prévisions du cabinet spécialisé Facts & Figures. En cause : la dérive des coûts de matériaux et de main d’œuvre, ainsi que l’explosion de la sinistralité climatique.