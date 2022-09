Assurance dommages : de fortes indexations à prévoir pour 2023 en auto et habitation

Le cabinet Addactis vient de publier ses prévisions tarifaires pour l’assurance dommages, avec des relèvements importants à prévoir pour les assureurs. Les explications pour l’Argus de Guillaume Rosolek, head of pricing & data sur le dommages et partner d’Addactis.

La maîtrise des tarifs des assurances "du quotidien", à savoir notamment l’auto et la MRH, était au cœur de la réunion entre le ministre de l’Économie et des Finances Bruno le Maire et les représentants du secteur de l’assurance, menés par la présidente de France Assureurs Florence Lustman, tenue ce 20 septembre.

[...]