Auto : un nouvel assureur gèle ses cotisations en 2021

La crise sanitaire et le confinement ont fait reculer la sinistralité. Certains assureurs ont décidé de répercuter ces économies en gelant leurs tarifs en 2021.

Les assureurs sont-ils bénéficiaires de la crise ? Depuis le premier confinement au mois de mars 2020, une petite musique s’est fait entendre, alimentée par quelques idées reçues ... et par la baisse objective de la sinistralité automobile observée du fait des restrictions de déplacements imposées par le gouvernement. Certains assureurs mutualistes ont ainsi annoncé en milieu d’année qu’ils n’augmenteraient pas leurs tarifs automobiles en 2021 pour répercuter ces économies au bénéfice de leurs assurés : la Matmut, puis la Maif et la Mutuelle fraternelle d’assurances, suivies en fin d’année par le Crédit Mutuel Arkéa et l’AGPM. Un nouvel assureur leur emboîte le pas.

[...]