Automobile : assureurs et experts libéraux unissent leurs forces face à la crise

Une barrière symbolique est tombée dans le marché de l’expertise automobile. BCA Expertise, le plus grand réseau français d’experts salariés, rejoint les rangs de l’Alliance nationale des experts automobiles (Anea). Un mariage encore impensable il y a quelques années. Historiquement, l’Anea est l’organisme représentatif des petits cabinets libéraux. Aux antipodes du grand BCA (121 M€ de CA en 2018 et 1400 salariés) dont le capital est détenu à 100% par les assureurs. Mais les temps changent. Confrontés à une profonde remise en cause de leur modèle économique, les experts automobiles font désormais le choix de l’union.

