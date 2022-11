Comment trouver une assurance auto pas chère ?</

Quelles démarches effectuer pour trouver une assurance pas chère ?

L’assurance de votre voiture représente un coût trop important pour votre budget ? Rassurez-vous, ceci n’est pas une fatalité : il est en effet possible de parvenir à assurer votre véhicule sans vous ruiner ‒ à condition, bien sûr, d’effectuer plusieurs démarches indispensables !

Comparer les offres et faire plusieurs demandes de devis

Il existe aujourd’hui de très nombreuses compagnies d’assurance qui se proposent d’assurer votre véhicule. Vous trouverez donc sur le marché un large panel d’offres pour votre assurance auto, dont certaines seront plus attractives que d’autres. Pour gagner du temps au moment de comparer les offres, vous pouvez utiliser un comparateur d’assurances en ligne – les comparateurs sont généralement gratuits.

Lorsque vous avez trouvé des compagnies proposant des offres attractives, il convient de leur faire plusieurs demandes de devis (de manière générale, les devis sont envoyés gratuitement par les assureurs dans des délais très courts). Cela vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour trouver l’offre la plus intéressante sur le plan financier.

Bien définir vos besoins de protection

Pour éviter de payer des garanties inutiles faisant rapidement grimper le prix de votre assurance auto, il est indispensable de choisir la formule d’assurance la plus adaptée à vos besoins. Pour cela, plusieurs critères doivent être pris en compte : fréquence d’utilisation et usage du véhicule, profil du conducteur (jeune conducteur, expérimenté, senior), catégorie du véhicule (voiture neuve/occasion), modèle et marque de la voiture, lieu de résidence, antécédents (malus/bonus)…

Se renseigner sur les formules d’assurance existantes

Pour faire des économies sur votre assurance auto, il est déconseillé de se jeter les yeux fermés sur les assurances les plus complètes (comme les assurances tous risques) sans avoir pris le temps de réfléchir à vos besoins. Bien que proposant des couvertures très étendues (ce qui peut paraître intéressant de prime abord), ces formules ne sont en effet pas toujours nécessaires, et peuvent même s’avérer inappropriées – l’assurance tous risques est, par exemple, surtout recommandée pour les propriétaires de voitures neuves ou très chères. À contrario, plusieurs formules pourront très bien répondre à vos besoins de protection tout en étant moins onéreuses : vous pouvez notamment choisir une assurance au tiers et la compléter avec des garanties supplémentaires, ou opter pour une assurance au tiers + (assurance intermédiaire) si vous possédez un véhicule ancien ou d’occasion.

Pour les personnes qui roulent peu, il peut également être judicieux de s’orienter vers une assurance au kilomètre, particulièrement idéale pour réaliser des économies (mais tout dépend là encore de votre situation). Bien sûr, quelle que soit l’option privilégiée, il n’est pas question de souscrire à une assurance auto en se basant essentiellement sur un critère de prix : l’objectif premier est de trouver la solution la plus à même de vous fournir une couverture adaptée à vos besoins.

Faire appel à un assureur en ligne

Se tourner vers une compagnie d’assurance en ligne vous permet de bénéficier de tarifs particulièrement avantageux. Ces assureurs, uniquement présents en ligne (sur Internet et par téléphone), affichent des prix bien plus intéressants que les compagnies traditionnelles, en partie car ils n’ont pas de frais liés à l’utilisation de locaux et n’utilisent pas d’intermédiaires. Cela leur permet de proposer des formules d’assurance plus attractives mais tout aussi sérieuses et qualitatives que les autres assureurs.

Contenu proposé par Léocare