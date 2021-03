Résiliation Eurodatacar facile et rapide 100 % en ligne

Lors de l’achat d’un véhicule neuf, les surfaces vitrées de ce dernier sont généralement gravées avec un numéro d’identification. Cela lui permet d’être référencé dans le fichier Argos pendant une durée de six ans. La gravure permet d’identifier le véhicule, mais aussi de dissuader les malfaiteurs de le voler, puisque celui-ci est facilement repérable. Certaines concessions passent des contrats avec des sociétés de marquage comme Eurodatacar, qui vous proposent en plus, une assurance sous forme d’abonnement pour profiter de certaines prestations. Découvrez comment procéder à la résiliation Eurodatacar rapide.

La gravure des véhicules neufs

En France, le marquage des surfaces vitrées avec le numéro d’identification n’est pas une obligation légale. En revanche, certains assureurs demandent que le véhicule soit marqué pour être couvert par une assurance auto. Ce type de marquage Eurodatacar, peut être demandé par un organisme de financement, comme ceux qui proposent les contrats de LOA.

Les conditions de résiliation Eurodatacar

Lorsque vous faites graver un véhicule avec Eurodatacar, vous profitez d’une année offerte pour l’assurance Eurodatacar. Au bout d’un an, celle-ci vous est facturée. La plupart du temps, les personnes souhaitent la résilier à l’issue de la première année.

Il est bon de noter que la résiliation de cette assurance n’entraîne pas de conséquences sur la présence du véhicule dans le fichier Argos pendant six ans.

La résiliation Eurodatacar peut se faire à l’échéance annuelle avec un préavis de deux mois. Dès que la première année de contrat est dépassée, la loi Hamon vous permet de résilier votre contrat à tout moment, en respectant un préavis de trente jours.

Résiliation eurodatacar simple et rapide

À l’issue de votre première année de contrat offerte, vous devez donc en théorie vous acquitter de la facture de renouvellement. Si vous ne payez pas et que vous ne souhaitez pas renouveler, vous risquez de recevoir de nombreux appels d’Eurodatacar, et des relances de plus en plus pressantes. Mieux vaut prendre les devants et résilier le contrat dès que vous le pouvez. Pour le faire dans les règles de l’art, vous pouvez utiliser un modèle de lettre de résiliation personnalisable, grâce à un service spécialisé comme Stop Contrat.

Trouver le bon modèle de lettre et l’adresse de résiliation

Grâce à ce type de prestataire, vous pourrez choisir parmi une centaine de modèles de lettres de résiliation Eurodatacar et autres. Ce document sera entièrement pré-écrit et l’adresse d’envoi indiquée. Toutes les données essentielles à votre démarche seront précisées, vous n’aurez plus qu’à personnaliser la lettre.

Personnaliser le document avec vos informations

Afin de vous assurer de la bonne validité de votre document et de son traitement par les services Eurodatacar, vous devez prendre soin de le personnaliser. Vous devrez notamment indiquer votre numéro de contrat, vos coordonnées…

Pensez à bien relire le courrier avant de le valider, de manière à ne pas commettre d’erreurs.

Envoyer directement en ligne votre recommandé

Une fois la lettre prête, le service de résiliation Eurodatacar, vous propose de procéder directement à l’envoi de votre courrier en recommandé avec accusé de réception. Vous payez simplement un affranchissement en ligne et votre document sera imprimé et envoyé par le prestataire. Vous n’avez donc pas à vous déplacer et gagnez un temps précieux dans vos démarches.

Pour réussir rapidement et simplement la résiliation Eurodatacar, faites-vous aider par un service dédié en ligne. Vous obtiendrez ainsi un courrier prêt à l’emploi en bonne et due forme, personnalisé avec vos informations, pour notifier à la société émettrice votre volonté de stopper votre contrat. Vous gagnez ainsi du temps et de l’argent.

Contenu proposé par Eurodatacar