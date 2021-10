Catastrophes naturelles : « Il faut augmenter les primes ou la surprime » (Jean Luc de Boissieu, Smacl Assurances)

La hausse de la sinistralité climatique menace l’équilibre financier du régime cat’ nat’. Un enjeu fort pour les assureurs et le réassureur public, la CCR.

C’est une des menaces les plus fortes qui pèsent sur l’assurance : le réchauffement climatique fait considérablement augmenter la charge des sinistres. Si la France s’est dotée en 1982 d’un régime de catastrophes naturelles reposant sur un partenariat public privé, celui-ci a aujourd’hui besoin d’être modernisé. C’est le but de la proposition de loi du député Modem Stéphane Baudu qui doit être examinée ce jeudi 21 octobre en séance publique par les sénateurs. Toutefois, ce texte ne répond pas à une autre nécessité, celle de se pencher sur le financement de ce régime dont l’équilibre est menacé, à moyen terme, par la facture croissante des inondations et des sécheresses survenant dans l’Hexagone.

