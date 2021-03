D’accessoire à véritable moteur économique : l’affinitaire enfin au cœur du réacteur ?

Les 23 et 24 mars prochains, L’Argus de l’assurance organise, en partenariat avec EIS Group et avec le soutien du CTIP, de la FFA, de la FG2A, de la Mutualité Française, de LSA et de ROAM, une nouvelle édition – 100% digitale – de sa conférence annuelle consacrée aux assurances affinitaires.

« Pour permettre de faire évoluer le marché de l’assurance affinitaire, il [est] indispensable de traiter les problématiques de bout en bout, du concepteur de l’offre jusqu’au distributeur » affirmait déjà il y a quelques années Patrick Raffort, Président de la Fédération des Garanties et Assurances Affinitaires (FG2A).

Plus que jamais, le marché de l’affinitaire est soumis à de nombreuses évolutions liées à la crise du covid-19. Si certaines branches de l'assurance sont particulièrement fragilisées, l’affinitaire peut, lui, tirer son épingle du jeu dans cette période inédite. E-commerce, écologie, télétravail : et si l’affinitaire avait un plus grand rôle à jouer ?

Pour mieux saisir les mouvements qui dynamisent ce marché, L’Argus de l’assurance vous propose d’assister, en ligne, à l’analyse éclairée de 15 professionnels du secteur les 23 et 24 mars de 9h à 12h.

Des thématiques au coeur de l'actualité

Au-delà des conséquences de la crise sanitaire et économique sur les comportements des consommateurs, le secteur des assurances affinitaires connaît un véritable renouveau. Ces assurances peuvent-elles participer au redémarrage de l’économie ? Le secteur peut-il contribuer aux efforts écologiques de la société ? Comment repenser les garanties des contrats dans un contexte de bouleversement des habitudes de consommation ? Enfin, avec l’essor du télétravail et des services santé, l’affinitaire a-t-il de nouveaux terrains à explorer ?

Un format inédit pour un plateau d'exception

Cette année, L'Argus de l'assurance propose de vivre une expérience à distance ! Une plateforme digitale interactive permettra d'assister à la conférence dans les meilleures conditions, de visionner en direct et en replay l'intégralité des interventions et d'échanger avec les intervenants et les autres participants. Parmi les personnalités attendues sur le plateau : Allianz France, Back Market, BNP Paribas Cardif, Generali France, Gras Savoye, Groupe SPB, Marsh France et bien d’autres !

Pour en savoir plus, le programme complet de la conférence ici !