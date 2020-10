Explosion à Beyrouth : l'assurance dans l'impasse

Une explosion a ravagé le port de Beyrouth, la capitale du Liban, le 4 août dernier, créant une catastrophe majeure et un casse-tête pour l'industrie de l'assurance.

La cause de l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth n’est toujours pas déterminée. L'incertitude qui persiste sur l’application des garanties dommages crée un casse-tête pour les assureurs. Une négociation de place est en cours avec les réassureurs.

« Il faut trouver une solution pour sortir de l’impasse ! ». Les mots de Farid Chedid, homme d’affaires libanais et PDG du courtier en réassurance Chedid Re – broker au Lloyd’s – résument le casse-tête auquel est confronté le secteur de l’assurance à la suite de l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth au cœur de l’été. Un sinistre majeur qui a causé la mort de 191 personnes, fait 6000 blessés, détruit le centre de la capitale ainsi que les infrastructures portuaires (silos, entrepôts, conteneurs).

Au total, la Banque Mondiale estime que le coût des dommages économiques est compris entre 6,7 et 8,1 milliards de dollars. Les dommages assurés, eux, pourraient atteindre 1,5 à 2 Md$. Pour les assureurs libanais, ainsi que les groupes Axa et Allianz exposés au sinistre via leurs entités locales au Moyen-Orient, l’indemnisation s’avère particulièrement complexe en raison des doutes sur l’applicabilité des clauses d’exclusion en vigueur au Liban.

[...]