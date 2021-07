Explosion sur le port de Beyrouth : vers une sortie de crise pour les assureurs

Les attentats terroristes constituent au Liban des clauses d’exclusion. Alors que l’enquête sur la cause de l’explosion survenue en août 2020 s’enlise, un grand réassureur a décidé de payer le sinistre, quelle que soit sa cause.

L’assurance va-t-elle enfin sortir de l’impasse où elle se trouve depuis la dramatique explosion qui a ravagé le port de Beyrouth il y a près d’un an ? Le sinistre, qui a coûté la vie à près de 200 personnes, a également généré des pertes économiques majeures (entre 6 et 8 Md$), dont 1,2 Md € de pertes assurées. Les assureurs exposés dans la région, dont Axa et Allianz, peuvent en principe compter sur leurs programmes de réassurance pour absorber le choc. Mais le droit des contrats libanais leur a sérieusement compliqué la tâche.

