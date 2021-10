Franck Le Vallois (FFA) : « Les assureurs ne veulent pas sortir la sécheresse du régime cat’ nat’ »

Alerte sur la sinistralité climatique. La Fédération Française de l'Assurance (FFA) publie ce jeudi une nouvelle étude sur l’impact du réchauffement climatique à horizon 2050, basée sur le scénario le plus pessimiste du GIEC d’une hausse de la température du globe de 4° C. Sans surprise, le changement climatique combiné à l’accroissement des richesses dans les zones à risques va considérablement augmenter les dommages assurés, de l’ordre de 93% d’ici 2050 pour une facture cumulée de 143 Md€ sur la période. Directement liés à l’évolution climatique, les dégâts causés par la sécheresse devraient connaître la plus forte hausse. Leur montant devrait tripler pour atteindre 43 Md€ entre 2020 et 2050 (contre 13 Md€ entre 1989 et 2019). A tel point que la prise en charge de ce péril, qui cause des fissures dans les habitations en particulier dans le sud-ouest de la France, commence à préoccuper assureurs et pouvoirs publics.

