Goodz : pourquoi choisir une assurance Parachut ?

Alors que les foyers sont de plus en plus équipés en électroménager, en appareils multimédias et divers objets électroniques, il est important de souscrire à une offre de protection adaptée. L’assurance affinitaire est une formule pertinente pour prévenir les pannes et les dommages sur vos différents équipements. Quels sont les atouts de ce type de contrat ?

L’assurance affinitaire, une solution simple et efficace

Avec les aléas du quotidien, nos biens et équipements peuvent être soumis à rude épreuve. Les risques de casse ou de dysfonctionnement s’avèrent nombreux et peuvent se révéler gênants. La gestion des différentes garanties constructeur est bien souvent complexe, avec des conditions variables en fonction des marques et des types de panne ou d’incident pris en charge.

Pour vous simplifier la vie, vous pouvez décider de souscrire une assurance affinitaire. Sur le marché français, Goodz de Parachut.com est une solution complète et fiable pour protéger l’ensemble de vos équipements utilisés dans la vie de tous les jours. Goodz de Parachut va même plus loin en vous permettant d'assurer tout ce qui compte au sein de votre foyer pour tous les membres de votre famille. Des équipements multimédias et high-tech, en passant par l'équipement de la maison ou encore le matériel de sport et de bricolage, Goodz permet de protéger pas moins de 3 000 objets du quotidien !

Avec une telle assurance, vous serez en mesure de faire des économies sur la durée en évitant toutes les dépenses imprévues liées à la maintenance ou au remplacement de vos appareils électroniques. De la TV 4K au smartphone en passant par l’ordinateur portable ou de bureau, les consoles de jeu, les enceintes et la montre connectée, ces équipements occupent désormais une part non négligeable dans nos activités quotidiennes. Il est donc recommander de posséder une offre d’assurance adaptée à leurs spécificités. Celle-ci apparaît d’autant plus utile dès lors que votre logement est équipé d’une installation domotique ou si vous êtes féru d’appareils high-tech coûteux comme les drones ou les casques VR.

Goodz propose les garanties les plus étendues du marché

Les risques d’endommager le matériel présent à votre domicile sont multiples. Un sinistre, un dégât des eaux, une brusque coupure d’électricité ou une panne inopinée peuvent mettre en danger vos appareils et vous empêcher de vous adonner à vos activités habituelles. L’offre d’assurance Goodz by Parachut vous confère une protection polyvalente, couvrant plus d’un millier d’équipements du quotidien, dont les téléphones portables, les ordinateurs, les appareils photo et le matériel électroménager. Avec un seul contrat, vous pourrez profiter des meilleures garanties disponibles sur le marché contre la casse, les pannes, l’oxydation, la perte ou le vol.

Économies et tranquillité d’esprit

Avec Goodz by Parachut, l’offre de protection souscrite est totalement personnalisée. Vous pourrez déterminer en quelques clics les équipements que vous souhaitez assurer, en supprimer ou en ajouter de nouveaux. Particulièrement complète, cette assurance des biens et équipements permet de réunir en un contrat unique tous les appareils (ainsi que les objets, comme vos équipements sportifs) que vous souhaitez protéger. Une telle offre vous aidera à éviter le cumul inutile des assurances et des garanties.

Plutôt que d’acheter de nouveaux équipements, votre garantie vous permettra de faire réparer sans frais vos appareils. La couverture intégrale proposée par Goodz s’étend à de nombreux domaines, dont la casse involontaire, la perte accidentelle ou les dégâts causés par l’humidité. Cette offre globale est un gage de sérénité notable. Le confort apporté par une assurance affinitaire est très intéressant, d’autant plus qu’un tel contrat peut être résilié au bout d’un an sans frais ni justification.

Polyvalente et économique, l’assurance affinitaire est une solution à ne pas négliger pour la protection de vos appareils électroniques. Une offre comme Goodz by Parachut vous permet de personnaliser votre contrat et d’être assuré au meilleur prix en fonction de vos besoins réels.

Contenu proposé par Parachut