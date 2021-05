Classement auto/MRH 2021 : du changement au sommet

Les marchés de l'assurance auto et habitation n'ont, paradoxalement, été que peu impactés par la pandémie.

Les classements exclusifs annuels réalisés par l'Argus de l'Assurance le soulignent : aucun des vingt premiers assureurs en MRH n'a vu son chiffre d'affaires baisser entre 2019 et 2020 – et "seulement" trois en auto. Dans l'autre sens, les fortes hausses restent rares, seul BNP Paribas Cardif affichant une hausse à deux chiffres (et de peu) en MRH. Résultat : l'évolution moyenne des chiffres d'affaires est de 3,45% en MRH et 1,77% en auto sur la base des vingt premiers acteurs de ces classements respectifs.

Toutefois, il y a un peu de changement au sommet : Groupama, qui voit s'éloigner quelque peu le podium en auto, a perdu une place sur celui en MRH. Le supplante à la deuxième place : Crédit agricole Assurances, qui bénéficie également d'un certain dynamisme en auto.

Rang Assureur CA MRH 2020 (en M€) Évol. 19/20 1 (/) Covéa 1909 +2,6% 2 (+1) Crédit agricole Assurances 1215 +7,6% 3 (-1) Groupama 1172 +1,1%

Rang Assureur CA Auto 2020 (en M€) Évol. 19/20 1 (/) Covéa 3822 -2,5% 2 (/) Axa 2438 +1,8% 3 (/) Macif 2105 +4,1%

>> L'intégralité des classements est à retrouver dans notre magazine de la semaine (pour les abonnés).