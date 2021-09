Nouveaux auto-entrepreneurs : quelles assurances leur proposer en plus de de l'assurance habitation ?

Avec la crise sanitaire, le nombre de créations d’entreprises a atteint un nouveau record. Entre les mois de juin 2020 et de mai 2021, pas loin d’un million d’entreprises ont vu le jour en France (996 217 précisément). Pour la plupart, ce sont des micro-entreprises, ce qui est le régime le plus simple à mettre en place lorsque l’on veut s’installer à son compte. Rien que sur la première moitié de l’année (de janvier à mai 2020), on compte près de 300 000 nouvelles immatriculations d’auto-entrepreneurs. Autant de personnes souvent basées à leur domicile, qui peuvent avoir besoin d’un devis d'assurance habitation.

Mais, si ce régime apporte une grande liberté, il comporte aussi de nombreuses failles, et pour se protéger au mieux, un auto-entrepreneur doit prendre des précautions supplémentaires.

Auto-entrepreneur : comment mieux se protéger au quotidien

En effet, un auto-entrepreneur ne peut compter que sur lui-même et sur ses initiatives personnelles dans de nombreux cas. Cotiser à l’URSSAF n’offre qu’une garantie minimale, en termes de santé et de retraite, par exemple. Pour ne pas être pris au dépourvu, il doit savoir anticiper certains points.

Pourquoi anticiper ses congés lorsque l'on est auto-entrepreneur

Pour un auto-entrepreneur, l’équation est simple : pas de travail, pas de salaire. C’est pourquoi, il lui est nécessaire d’être prévoyant et de mettre suffisamment d’argent de côté pour son retour de vacances.

Auto-entrepreneur : pourquoi il doit prendre une assurance

Beaucoup d’auto-entrepreneurs travaillent depuis leur domicile, comme de plus en plus de Français depuis les confinements successifs et la hausse du télétravail. Même si certains sinistres sont moins susceptibles de voir le jour (les incendies et les cambriolages ont baissé, du fait de la présence sur les lieux des habitants), avoir une extension de son assurance multirisque indépendant peut être utile lorsque l'on est un travailleur indépendant. Aux assureurs d'en faire connaître les avantages !

De même, en plus d'une assurance habitation, il peut être judicieux de leur suggérer une télésurveillance à domicile pour leur matériel professionnel.

Quelles assurances pour les auto-entrepreneurs en coworking

Bon nombre d’auto-entrepreneurs, lorsqu’ils dégagent des revenus suffisants, font le choix de travailler en-dehors de leur domicile, dans des espaces de coworking.

Dans ce cas, il est important pour eux de connaître les avantages d’une assurance responsabilité civile, tant au niveau de la prise en charge des conséquences des dommages occasionnés à autrui dans les bureaux et espaces communs du coworking, qu'au niveau de leur protection juridique en cas de litige.

En complément, une assurance multirisque professionnelle peut s’avérer utile à l’indépendant en espace de coworking, car elle lui permet d’être couvert à la fois contre le vol de son ordinateur et en cas de sinistre.

Autant de solutions à faire découvrir aux nouveaux auto-entrepreneurs qui se sont installés en France récemment, ou qui envisagent de le faire bientôt.

Contenu proposé par AXA