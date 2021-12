Réchauffement climatique : à combien s’élèvera la prime d’assurance habitation en 2050 ?

Le réchauffement climatique entraîne une recrudescence des phénomènes comme les inondations. Ici, la crue de la Seine et de la Marne en février dernier.

Selon la dernière étude publiée par la FFA, la sinistralité climatique va quasiment doubler d’ici à 2050. L’Argus de l’assurance a calculé à l’aide d’un actuaire l’impact d’un tel scénario sur la prime … et il est considérable.

C’est un scénario catastrophe dévoilé il y a quelques semaines par la Fédération française de l’assurance (FFA). Si rien n’est fait pour enrayer les effets du changement climatique, la sinistralité en assurance dommages aux biens pourrait augmenter de 93% d’ici à 2050, si l’on se base sur le scénario le plus pessimiste du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat). Une hausse de la facture climatique qui aurait indéniablement une répercussion sur la prime d’assurance. A l’aide des données utilisées par la FFA et d’un actuaire, l’Argus de l’assurance s’est livré à un calcul de la prime d'assurance habitation dans 30 ans… et le résultat est édifiant.

[...]