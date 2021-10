Les inondations du mois de juillet, la catastrophe la plus coûteuse en Europe depuis 20 ans

Les inondations survenues en Allemagne et en Belgique font flamber la sinistralité climatique sur le continent qui atteint un plus haut depuis 2000.

C’est la plus grosse catastrophe naturelle sur notre continent depuis le début de l’année 2021… et depuis le début du siècle. Les inondations qui ont ravagé l’Allemagne, la Belgique, les Pays Bas et le Luxembourg du 12 au 18 juillet – et touché dans une moindre mesure la France, l’Autriche et le Royaume-Uni – ont coûté la vie de 240 personnes. Elles ont également causé 11 Md$ de dommages assurés, selon le dernier bilan de Cresta, l’organisation indépendante créée par l’industrie de la (ré)assurance pour le management des catastrophes naturelles.

