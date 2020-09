QBE se lance dans l’assurance des courtiers

L’assureur australien QBE vient de signer un partenariat avec le courtier +Simple pour attaquer le marché de la couverture des intermédiaires en assurance et finance, experts comptables et professionnels de l’immobilier.

QBE a décidé de s’attaquer au marché de l’assurance des professions réglementées et plus précisément à celui des intermédiaires en assurance et finance, [...]