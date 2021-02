Renouvellements : les réassureurs tirent les tarifs vers le haut

Les réassureurs affichent des hausses tarifaires comprises entre 5 et 8% lors des renouvellements de traités en janvier 2021. Un redressement qu'ils justifient par le regain de sinistralité, les taux bas et l'incertitude entourant l'évolution de la pandémie.

Il y a quelques mois déjà, les courtiers tiraient la sonnette d’alarme en pointant des redressements tarifaires importants sur toutes les lignes en dommages aux biens et responsabilité. A la manœuvre, cette fois, les réassureurs internationaux. Après des années de cycle baissier, ces derniers, confrontés à un regain de sinistralité catastrophique et à l’ardoise de la crise du Covid-19, n’ont pas d’autre choix que d’augmenter leurs prix et de resserrer leurs conditions de souscription pour renouer avec la rentabilité technique. Ce que confirment les chiffres publiés par SCOR et Hannover Re à l’issue des renouvellements de janvier 2021.

[...]