Canal de Suez : les premières estimations du sinistre de l'Ever Given

© Contains modified Copernicus Sentinel data [2021], processed by Pierre Markuse

L'Ever Given s'est échoué dans le canal de Suez le 23 mars 2020 créant un embouteillage de plus de 400 navires.

Une semaine après la remise à flot du porte-conteneurs Ever Given et le déblocage du canal de Suez, le trafic vient à peine de revenir à la normale. Outre l’impact sur le trafic maritime, cet incident pose de nombreuses problématiques assurantielles tant sur les polices dommages que sur celles de responsabilité.