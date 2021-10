Cyberassurance : assurance obligatoire et non paiement des rançons (rapport Faure-Muntian)

A l’initiative de Valeria Faure-Muntian, députée de la Loire et présidente du groupe d’études assurances de l’Assemblée nationale, le rapport sur la cyber assurance vient d’être publié. Il entend dresser un état des lieux de la situation de la cyber-assurance en France en vue de la structurer.

« Le marché de l’assurance cyber doit se structurer. Nous sommes en retard dans ce secteur. Nous avons besoin de construire des circuits efficaces » déclarait Valeria Faure-Muntian à l’Argus de l’assurance en juin dernier, alors qu’elle menait une série d’audition sur la question de la cyber assurance. Le rapport issu de ce travail est publié aujourd’hui et contient 20 recommandations ayant pour objectif de dynamiser et proposer « des voies d’amélioration jugées nécessaires dans un contexte toujours plus risqué pour les entreprises, qui peinent à se couvrir ».

[...]