Cyberattaques : « Les assureurs qui paient les rançons encouragent les hackers » (Nicolas Siegler, Maif)

C’est une pratique décriée par les autorités. Certains assureurs actifs sur le marché français, parmi lesquels le britannique Hiscox, garantissent le paiement des rançons en cas de cyber attaque dans le cadre de leurs contrats d’assurance. Le parquet de Paris et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques (ANSSI) ont tiré la sonnette d’alarme au printemps dernier, considérant que ces assureurs encourageaient de ce fait les hackers et contribuaient à « faire de la France l’un des pays les plus attaqués en matière de rançongiciels ». Alors que les pouvoirs publics étudient des solutions, qui pourraient aller jusqu’à un encadrement par la loi, un assureur mutualiste ne mâche pas ses mots quant aux pratiques de ses concurrents.

