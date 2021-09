Grands risques : MS Amlin renoue avec la France

Très implanté au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, l’assureur japonais MS Amlin a décidé d’asseoir sa présence en France en misant sur la proximité et le courtage.

Plus que jamais, MS Amlin fait les yeux doux à la France. Après s’être lancé dans un vaste plan de restructuration de l’activité française et s’être retiré de la filière bois, des déchets, des collectivités et [...]