J-1 [Webinar] Cyber Risk : comment en réduire l’impact financier ?

Face à une recrudescence des intrusions malveillantes aux effets ravageurs, se protéger et se défendre des risques cyber n’est plus une option pour les acteurs économiques, c’est un enjeu crucial. L’Argus de l’assurance organise vendredi 21 mai à 11h00 un webinar pour comprendre les leviers d'anticipation et de minimisation des impacts financiers du risque cyber.

Le risque cyber n’est pas nouveau, et pourtant, depuis la crise sanitaire, les attaques informatiques ont quadruplé. Constat alarmant qui n’a cessé d’affaiblir les entreprises, en plus d’une période opérationnellement difficile. Perte de données, immobilisation de l’activité… autant de risques qui fragilisent à court et long terme la santé économique et financière d’une entreprise. Mais alors, comment maîtriser et réduire l’impact financier de ce risque dans un marché assurantiel plus tendu ?

Prévenir le risque cyber : cartographie des risques et chiffrage des conséquences financières

Captive, externalisation auprès d’assureurs, réduction du risque résiduel : quelles méthodes de gestion pour une protection optimale ?

Gestion du risque cyber : quelle réponse apporter à un incident, pour quelle gestion de crise et quelle expertise ?

Alain Ronot, Group risk & insurance director, AMRAE

Alexis Nardone, Directeur général, INQUEST - groupe STELLIANT

Rajâa Aouina, Directrice risques financiers, INQUEST - groupe STELLIANT

Ce webinaire sera animé par Sabine Germain, journaliste de L’Argus de l’assurance.

