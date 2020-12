Multirisque professionnelle : MMA, QBE, Hiscox et Allianz répondent aux courtiers

Le courrier que Planète CSCA envoyait aux assureurs le 17 novembre dernier se voulait sec et efficace. Il dénonçait la politique de redressements tarifaires et d’avenants imposés aux courtiers sur les contrats d'assurance multirisque professionnelle, mais surtout la méthode employée par les assureurs. Nombreux sont ceux qui ont pris l’initiative d’adresser directement les avenants à leurs clients, omettant de mettre les courtiers concernés en copie. « La méthode nous heurte profondément car elle place nos adhérents et leurs clients, devant le fait accompli, le tout, dans un contexte de charge de travail qui vient s’ajouter à celle inhérente à un marché dur et sur laquelle nos adhérents entendaient consacrer leur énergie et leur expertise », écrivait Planète CSCA à l’ensemble des assureurs en responsabilité civile et en multirisque professionnelle.

Seul Generali France avait échappé à la missive cinglante du syndicat. La lettre signée par tous les présidents des collèges de Planète CSCA semble avoir fait mouche puisqu’un certain nombre d’acteurs dont MMA, QBE, Hiscox et Allianz ont pris la peine d’y répondre. De la réponse lapidaire à la longue lettre explicative, leurs courriers, que l'Argus s'est procuré, visent tous à désamorcer la colère des intermédiaires.

[...]