Pourquoi les PME ne s'assurent pas contre le risque cyber

Si les petites et moyennes entreprises sont presque toutes sensibiliséesà la question des risques cyber, la plupart d’entre elles ne sont pas assurées. Leurs patrons jugent l’offre trop faible et les contrats inadaptés. Ils pointent aussi le manque d’initiatives des courtiers à proposer de telles polices et ne sont pas tendres envers les assureurs. Témoignages.