Risques d'entreprise : les réseaux internationaux de courtage se réinventent

Avec une présence dans 120 pays, le réseau international d’Aon (ici le siège de Chicago) est l’un des réseaux intégrés les plus denses au niveau mondial.

Longtemps, les risk managers et les grands groupes ont privilégié les réseaux détenus en propre par les grands courtiers anglo-saxons. Face à eux, les réseaux partenaires font de plus en plus valoir leur souplesse.