Un nouveau président pour l’Amrae

Arrivée au terme de ses deux mandats (trois ans et deux ans) à la tête de l’association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise (Amrae), Brigitte Bouquot quitte la présidence et devient vice-présidente de l’association aux côtés de François Beaume, Léopold Larios de Piña, d’Anne Piot d’Abzac et d’Alain Ronot. Elle est désormais également présidente du comité scientifique permanent de l’Amrae.

