Zurich Insurance : "le cyber deviendra non assurable" Mario Greco

En France le gouvernement essaie d’encadrer l’assurance cyber, mais aussi d’inciter les entreprises à s’assurer. Un texte vient d’être adopté en ce sens dans le cadre de la Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur. Mais dans un contexte d’explosion des cyber-attaques et notamment des rançongiciels, les assureurs sont de plus en plus frileux lorsqu’il s’agit de proposer des garanties d’assurance. La contraction du marché de l’assurance cyber alarme les courtiers et les gestionnaires de risques qui ne cessent de tirer la sonnette d’alarme (à lire l'article sur le rapport Lucy de l’Amrae).

[...]