Saint-Martin-Vésubie : gérer l'urgence après la tempête [Reportage]

C’est un village de 1 500 âmes à peine, dans l’arrière-pays niçois, non loin de la frontière italienne. Depuis le 2 octobre, Saint-Martin-Vésubie est défiguré. La tempête Alex et ses pluies diluviennes ont fait déborder le Boréon. Le cours d’eau qui traverse le village a vu son lit étendu de 4 kilomètres, engloutissant une centaine de maisons. Beaucoup d’autres ont été partiellement détruites ou classées en arrêté de péril. Seul le cœur du village est resté intact. La « petite Suisse niçoise », comme on la surnomme, n’avait pas connu de telle catastrophe depuis 1994. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui, sur le terrain, gèrent l’urgence. De l’agente Axa installée à quelques pas de la mairie aux experts mandatés par les assureurs, en passant par les services du département et de la préfecture, tous sont mobilisés.