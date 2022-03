Tempêtes Eunice et Franklin : France Assureurs livre une estimation du coût

Ces tempêtes qui ont balayé le nord de l’Europe fin février avec des rafales à plus de 100 km/h ont généré 226 000 sinistres sur le sol français.

Les tempêtes hivernales ne sont pas des phénomènes exceptionnels. Mais leur ampleur a tendance à croître. France Assureurs (nouveau nom d’usage de la Fédération française de l’assurance) livre une première estimation des dommages causés par les tempêtes Eunice et Franklin qui ont balayé le Nord de la France entre le 18 et le 21 février : leur coût devrait être supérieur aux épisodes de tempêtes survenus début 2018 et début 2020.

