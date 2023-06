tous les chemins mènent à Beazley !

Une plateforme pour aider les courtiers à répondre aux besoins des TPE/PME

Les courtiers peuvent accéder à Beazley par le biais d'une expérience digitale, axée principalement sur les TPE/PME. Avec notre plateforme digitale, myBeazley, les courtiers peuvent trouver des produits parfaitement adaptés aux besoins des petites et très petites entreprises. Grâce à cet outil, le volume important de contrats pour ce segment (en responsabilité civile professionnelle, en cyber et en responsabilité des dirigeants) peut être géré rapidement et facilement par le courtier.

La plateforme permet en quelques clics d'établir un devis, une police, de suivre la gestion des documents contractuels et même d'émettre un avenant en cours de contrat. Mais chez Beazley, nous savons qu’il est important de ne jamais perdre le contact humain lorsqu'un rendez-vous, un appel ou un appel vidéo est nécessaire.

Une équipe dédiée pour les groupements

Le deuxième pilier de notre modèle de distribution est notre pôle groupements/délégations, géré par Michela Murgia. Il s’agit d’une équipe dédiée proposant des produits adaptés aux courtiers impliqués dans les groupements ou l’affinitaire B2B avec des produits de responsabilité civile professionnelle, cyber et responsabilité des dirigeants. Pour répondre aux besoins des organisations professionnelles et des courtiers gérant ces contrats et leur volume, cette équipe est en mesure d’offrir des garanties de couverture des accords-cadres, voire des délégations de souscription sur mesure. Cette approche permet de créer une véritable relation avec le courtier et la profession assurée qui s'inscrit dans la durée, le partenariat assureur-courtier-client étant au cœur de nos actions.

Une expertise unique du middle market

Enfin, le dernier canal de distribution de Beazley s'adresse au « middle market » et aux grands risques grâce à nos équipes de souscripteurs ayant une véritable expertise dans nos marchés de niche, tels que l'aviation, l'art et précieux, le cyber, les lignes financières, le risques politiques, le terrorisme, l’annulation évènement ainsi que les produits de réassurance. Pour les comptes du « middle market » et les grands risques, l'expertise et le regard des souscripteurs spécialisés sont essentiels. Les souscripteurs Beazley sont disponibles pour échanger afin de partager cette expertise avec nos courtiers et nos clients.

Afin d'améliorer l'expérience des clients, l'équipe dédiée à l’indemnisation et à l’assistance est souvent impliquée dans les discussions avec les assurés, en amont de tout sinistre. C'est notamment le cas lors des sessions d'intégration organisées par l'équipe d’assistance Cyber Services et offertes à tous les nouveaux clients sur-mesure de Beazley, où des retours d’expérience concernant la gestion des attaques cyber sont partagés.

Le fil conducteur qui fait que nos activités ont la touche Beazley, quelle que soit la manière dont vous souhaitez interagir avec nous, c'est notre volonté et notre désir de prendre le temps d'écouter et de conseiller. Nous sommes un partenaire qui aime être proche de ses courtiers dans toutes nos branches d'activité.

Ainsi, la prochaine fois que vous aurez besoin d'une solution, vous pourrez vous adresser à Beazley avec la certitude que peu importe le projet ou le moyen nécessaire pour y parvenir. Délégation, Digital ou les équipes spécialisées sur-mesure :

tous les chemins mènent à Beazley !

Contenu proposé par Michéle Horner, Responsable Relations courtiers chez Beazley