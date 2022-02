Assureurs : Boostez la satisfaction client grâce à l’Open Banking !

Dans le domaine de l’assurance, les trésoriers et les directeurs financiers doivent faire face à des défis importants liés à l’optimisation des flux de trésorerie, la gestion des impayés mais aussi à la réponse (et à l’efficacité !) au paiement des indemnisations de sinistres. Des défis de taille, et toujours d’actualité en 2022. Selon Wassim Sacre, Chief Revenue Officer chez SlimPay, la transformation numérique est la solution pour y répondre.

La transformation numérique est au cœur des défis de l’assurance en 2022. Le contexte réglementaire et les changements de comportement des consommateurs ont également eu un impact sur l’activité des assureurs. Ces derniers doivent être plus flexibles, revoir la gestion de la relation client et adapter leurs offres en circonstance. En janvier 2021, Klein Blue Partners a référencé plus de 224 acteurs Insurtech sur le marché français ; dont 9 % qui proposent à leurs clients des produits et services d’assurance à la demande, collaborative ou dite d’achats groupés.

L’innovation dans le monde du paiement est un sujet à suivre de près, notamment par le secteur de l’assurance, car elles sont susceptibles d’apporter des gains financiers. C’est également un secteur en perpétuel mouvement. En effet, chaque jour, de nouvelles directives sont mises en place.

Que l’on parle d’initiatives européennes, telle que la Directive des Services de Paiement 2 (DSP2), ou encore de paiements instantanés (Instant Payment) : le quotidien des trésoriers et courtiers en assurance, ainsi que la satisfaction client, peuvent être drastiquement améliorés et enrichis par toutes ces nouveautés.

Des initiatives européennes pour faciliter le quotidien des trésoriers

Le virement est un moyen de paiement irrévocable (car initié par le payeur) et majoritairement utilisé en France. Grâce à lui, les trésoriers des assureurs et courtiers ont pu bénéficier d’une meilleure visibilité sur leurs actifs, d’une optimisation des encaissements et d’une meilleure gestion des risques. Ils ont également pu réduire les rejets de paiement et leur coût de traitement. Jusqu’à présent, le paiement par virement restait toutefois une étape complexe proposée dans le parcours client. En effet, pour procéder à un virement, le consommateur devait avoir accès à l’IBAN destinataire, l’ajouter en tant que bénéficiaire et attendre qu’il soit approuvé par sa banque avant de pouvoir effectuer le paiement.

Désormais, tout est plus facile avec la DSP2. Un nouveau service de paiement – qui révolutionne le paiement par virement – a vu le jour : le Payment Initiation Service (PIS). Cette innovation, qui permet d’effectuer des paiements de compte à compte, propose une meilleure expérience client. Seule une redirection vers son espace bancaire et une authentification forte est demandé pour initier un virement vers le bon destinataire. Grâce à cette sécurisation forte – qui suit les standards dictés par la DSP2 – les risques de fraude sont quasi-inexistants.

Ce nouveau service peut également être couplé à une offre d’Instant Payment - permettant la mise en place de paiements instantanés aux entreprises. Les assureurs pourront, grâce à cette association de services, profiter d’une disponibilité quasi-immédiate des fonds (en moins de 10 secondes et 24h/24). Le suivi de la trésorerie peut alors se faire en temps réel.

Améliorer la satisfaction client dans leurs assurances grâce aux innovations de paiement

Véritable opportunité pour les assureurs et courtiers en assurance, l’Instant Payment permet d’offrir un service à forte valeur ajoutée à ses clients. En effet, aujourd’hui, les consommateurs demandent la simplicité, l’accessibilité et la transparence dans tous les aspects de leur vie.

Dans de nombreux cas, les clients qui font face à un sinistre ne sont pas en mesure d’assumer les frais liés par exemple à une réparation, à une opération médical ou tout type d’assistance. Pour remédier à cela, il serait intéressant de développer des offres d’Instant Payment permettant la mise à disposition instantanée de fonds essentiels. Cela leur permettrait alors de faire face à l’urgence pressante de certaines situations. Dans le cadre d’une assurance automobile, par exemple, un client ayant besoin d’un dépannage - lors d’un jour férié - pourra recevoir immédiatement les fonds nécessaires pour répondre à son besoin. L’attente de 2 à 3 jours pour recevoir son indemnisation étant supprimée, sa satisfaction envers son assureur n’en sera que plus grande.

Un service d’indemnisation des sinistres via l’Instant Payment sera toutefois efficace à la condition d’être complété par des outils de contrôle anti-fraude sûrs et efficaces, par un service client disponible pour répondre aux demandes, ainsi que par un processus de traitement efficace.

Le prix n'est plus le seul argument dans le choix du consommateur. Instantanéité, sécurité, transparence des coûts et parcours client sans friction, sont autant d’atouts sur lesquels les marques doivent intégrer à leurs offres. Les clients attendent des politiques sur-mesure et sont prêts à payer uniquement pour ce dont ils ont besoin. Les assureurs doivent donc choisir les services de paiement adéquats répondant aux défis actuels, mettre en place des actions concrètes pour rendre cohérent l’ensemble de leur parcours client – pour ainsi optimiser la gestion financière !

Contenu proposé par SlimPay