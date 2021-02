Assurance habitation : L'olivier Assurances entre dans la danse

L'olivier Assurances, déjà présent sur la branche auto, diversifie son offre en annonçant le déploiement d'une assurance habitation généraliste, à destination des propriétaires et des locataires.

Filiale du groupe britannique d'assurances Admiral, spécialisé dans la vente directe d'assurance automobile, L'olivier Assurances voit plus loin et lance une offre habitation, avec deux formules, pour les propriétaires et les locataires de biens. Un lancement auprès du public, après une expérimentation d'une année proposée aux clients auto de l'entreprise.

[...]