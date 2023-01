Accroître notre présence sur le marché des Grands Risques

Dans la droite ligne de son plan stratégique 2024, Verlingue continue de se développer par croissance organique et par acquisition avec le rachat ces derniers jours de deux courtiers en France et au Portugal. Tout en poursuivant la modernisation de son système d’information, Verlingue continue de développer sa gestion des talents afin de pouvoir apporter à ses clients un accompagnement toujours plus performant et soutenir leur capacité d’entreprendre.

Contenu proposé par Verlingue