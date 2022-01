Diot-Siaci, «protéger le progrès pour imaginer un avenir durable et serein ».

La création de Diot-Siaci répond à un besoin sur le marché de l’assurances des entreprises. Avec comme ambition de renforcer sa position de leader en France et en Europe, Diot-Siaci confirme son positionnement unique sur le marché pour défendre la souveraineté des entreprises en protégeant leur capital humain, leurs actifs et engagements ainsi que leurs données. Le rapprochement de deux champions français est aussi le symbole d’une alliance entrepreneuriale et familiale. Désormais, DIOT-SIACI est un groupe multispécialiste de conseil et de courtage d’assurances leader en France et en Europe, présent dans plus de quarante pays. Il conçoit et imagine des solutions innovantes sur mesure pour ses clients Grandes Entreprises, ETI, PME-PMI et professionnels aussi bien en assurances de personnes qu’en assurances de biens et de responsabilités. DIOT-SIACI dispose d’un actionnariat stable et familial qui lui permet d’accompagner ses clients dans leur transformation en répondant à leurs besoins sur toute la chaîne de valeur en IARD, Transport, Responsabilité Civile Professionnelle, Protection Sociale et Conseil et Mobilité Internationale. Le Groupe exerce son activité grâce à près de 5000 collaborateurs et totalise un chiffre d’affaires proche de 700 M€ en 2021.