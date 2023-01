« Expertise, la sécheresse en ligne de mire ! »

UNION D’EXPERTS partage depuis 2021 avec le CNRS un partenariat scientifique portant d’une part sur un processus innovant de sécurisation de la garantie grâce à la fourniture un rapport scientifique établissant sans ambiguïté ni interprétation l’existence ou non, d’un phénomène de RGA (DIAG SECHERESSE) et d’autre part sur une expérimentation innovante et écologique de traitement des tassements par l’injection d’eau dirigée par un système automatisé d’électrovannes (PASS SECHERESSE).



Contenu proposé par Union d'Experts