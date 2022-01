Gestion des sinistres « Entreprise » : Une organisation sur mesure !

Union d'experts est l'un des principaux acteurs nationaux de l'expertise d’assurances après sinistre. Ses 600 collaborateurs répartis sur 76 sites sur l'ensemble du territoire interviennent quotidiennement auprès des assurés sinistrés. Deux sites d’expertise à distance (Tours et Massy) complètent ce dispositif opérationnel.

Dans le but de répondre à ses clients Assureurs et Courtiers, Union d’Experts a développé une approche technique sur mesure pour les sinistres « entreprise ».

La mission des équipes d’Union d’Experts est d’accompagner les assureurs et les assurés dans un cadre complexe et toujours sensible. Ces experts spécialistes analysent en premier lieu le contexte global de l’entreprise et évaluent ensuite les conséquences particulières liées à une interruption d’activité totale ou partielle. Une étude approfondie de l’entreprise et de son environnement permet la mise en oeuvre rapide de mesures d’urgence et de solutions permettant ensuite une reprise d’activité dans les meilleurs délais.

La valeur ajoutée d’Union d’Experts sur ce segment spécifique repose sur son maillage territorial et sa capacité à réunir de larges compétences techniques qui travaillent en équipe sur ces dossiers incluant des dommages matériels et des pertes d’exploitation.