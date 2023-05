De Medeiros Pascal

1988 : Titulaire d'une Maîtrise des langues étrangères appliquées (LEA) en anglais, espagnol et portugais de l'Université Paris-Sorbonne. 1989 : Diplôme de l'Institut de Commerce International (CCIP)

Parcours

1988-96 : Pascal de Medeiros a démarré sa carrière au sein du groupe Mondial Assistance en France où il a occupé plusieurs missions opérationnelles.

1996-2001 : Dans le cadre de la mise en place d'un projet de réseaux de soins privés et conventionnés (médecins et cliniques), Pascal de Medeiros est détaché au Portugal pour créer une entité locale associant Mondial Assistance France, des partenaires de la santé et des assureurs portugais.

2001-05 : Directeur des assistances chez Garantie Assistance, chargé des plateaux d'assistance et des réseaux en France et à l'international.

2005-10 : Directeur des opérations, en charge des plateaux d'assistance, des réseaux France et international, du département back office ; Membre du comité de direction, membre du conseil de surveillance d'International Assistance Group, membre du conseil de surveillance de Carebridges International.

2010-12 : Directeur général adjoint, responsable de l'ensemble des activités liés au front office : Direction des opérations, réseaux France et international, direction commerciale, marketing et développement, direction médical de Garantie Assistance.

2012-2022 : Directeur général adjoint de Garantie Assistance et de Filassistance, membre du directoire du groupe Assuristance puis directeur général adjoint de Filassistance International.

Depuis 2023 : directeur général d'Océaliz.