Rémunération des médecins généralistes : le «oui mais» d’Emmanuel Macron

En ce mois de janvier, les vœux du chef de l’Etat aux professionnels de santé étaient attendus alors que l’hôpital est à nouveau, après trois ans de Covid, sujet à très fortes tensions du fait des épidémies de grippe et de bronchiolites et que la médecine de ville réclame une revalorisation des consultations en pleine négociation conventionnelle. Lors de son intervention le 6 janvier dernier au Centre Hospitalier Sud Francilien ( Essonne), lourdement touché ces derniers mois par une attaque informatique, Emmanuel Macron s’est efforcé de répondre aux attentes en annonçant plusieurs mesures et « engagements » dans la durée.

