Assurance construction : un UBI courtage Version 2.0

Chez UBI Courtage, proximité, flexibilité et disponibilité ne sont pas de vains mots. Après une année de transition en 2020 pour cause de Brexit, le courtier grossiste marque un retour en force depuis la France auprès de ses courtiers partenaires avec l’ambition de développer son réseau. La parole à Pierre Cornet, Président d’UBI Courtage.

Après la crise sanitaire et le Brexit, et en pleine boom du BTP, UBI Courtage redémarre son activité avec une présence en France dans un nouveau format. Pouvez-vous nous en dire plus ?



Pierre Cornet : En effet, nous avions lancé notre activité de courtier grossiste en assurance construction début 2015 en travaillant avec un syndicat des Lloyd’s. Avec l’arrivée du Brexit, il nous a fallu repenser notre organisation et trouver d’autres partenaires. 2020 a donc été une année de transition. Depuis 2021, nous avons relancé pleinement notre activité. Nous avons désormais un bureau de représentation en France, et il y a eu également des changements structurels dans les équipes. Nos courtiers partenaires n’attendaient que ça et la souscription a très vite redémarré, portée par la dynamique du secteur du BTP. Afin d’asseoir cette reprise, et ne faisant pas d’assurance en direct, nous souhaitons étoffer notre réseau d’apporteurs par un développement maîtrisé.

Quelles sont les solutions et les services d'accompagnement que vous pouvez proposer aux courtiers souhaitant travailler avec vous ?



P.C : Notre gamme de produits est toujours aussi complète : DO, TRC, RCMO, RC promoteurs, GFA et décennale dans une moindre mesure. Nous couvrons tous les types de bâtiments, y compris les maisons individuelles. Notre zone de souscription s’étend sur l’ensemble de la France métropolitaine ainsi que dans les DROM. Grâce à notre représentation en France, nous avons encore renforcé la relation de proximité avec nos courtiers, me permettant ainsi de les rencontrer et de leur apporter un accompagnement dédié si besoin. De plus, nos souscripteurs sont en contact quotidien avec eux, ce qui permet des cotations rapides et un service flexible et personnalisé, proche du sur-mesure. Notre disponibilité et notre proximité, reconnues sur le marché, constituent notre ADN. En outre, nous sommes en mesure d’apporter un support logistique à nos courtiers afin d’accroître leur visibilité et accompagner leur développement, par le biais d’actions marketing ou d’événements de sponsoring co-brandés.

Quels sont les atouts d'UBI Courtage pour les courtiers souhaitant se développer sur le marché de l'assurance construction, encore marqué par les défaillances des acteurs en LPS ?



P.C : Ils peuvent être rassurés. Nous travaillons avec des assureurs en conformité avec la réglementation européenne, solides financièrement (notation A) et couverts par de grands groupes de réassurance. En outre, ils n’ont pas de surexposition au risque construction, étant présents sur différentes branches à l’international. Cette solidité de nos porteurs de risque, alliée à notre taille humaine, nous permet de trouver des solutions à toutes les demandes. Dans un futur proche, nous souhaitons élargir notre gamme à d’autres branches d’assurance en fonction des besoins du marché et de nos partenaires courtiers.

Contenu proposé par UBI Courtage