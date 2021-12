Courtage : Verspieren se renforce et double ses équipes ingénierie/prévention

Alors que les porteurs de risques ne cessent d’augmenter les prix et de baisser les capacités disponibles sur le marché, la place de la prévention dans les négociations est devenue cruciale. Le courtier Verspieren a bien saisit cette problématique puisqu’il a décidé de renforcer ses équipes charge de la prévention.

Face à l’augmentation de la sinistralité, les compagnies sont de plus en plus regardantes sur la qualité des risques qu’elles acceptent de prendre en portefeuille. Sur le marché de l’assurance dommages aux biens et pertes d’exploitation, la prévention devient essentielle pour placer les risques.

[...]