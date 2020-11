Entoria lance un nouvel extranet pour les TNS, salariés et entreprises

En pleine transformation, le courtier grossiste Entoria annonce la sortie d’un nouvel extranet et d'une application à destination de ses assurés TNS, salariés et entreprises.

Dans un contexte de concurrence accrue entre les courtiers grossistes et face à des produits qui se ressemblent toujours plus, l’innovation et les services deviennent des outils de différenciation. C’est pourquoi, le courtier grossiste Entoria cherche à « proposer à ses assurés des solutions digitales plus performantes afin de faciliter leur quotidien et leur offrir une meilleure expérience client. »

[...]