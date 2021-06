Digitalisation, plateformisation, collaborateur augmenté : les tendances 2021

Stratégie et trajectoire data (data driven, data centric, plateforme data) : 6 ingrédients clés pour réussir Clarifier les orientations stratégiques pour la donnée et l’impact de la donnée sur les orientations stratégiques Collecter les cas d’usages à valeur métier et identifier les premiers cas d’usages prometteurs qui valideront la démarche et auront une portée pédagogique en plus de la valeur apportée. Préciser l’architecture et les orientations techniques. Définir l’offre de service et l’organisation autour de la donnée. Sensibiliser l’ensemble des collaborateurs y compris le Comex. Bâtir une trajectoire de transformation par paliers répondant à des exigences métiers de manière concrète et mesurable. 6 ingrédients clés au sein d’une démarche innovante et éprouvée auprès de nombreux acteurs de l’assurance, santé, retail, industrie... Pour en savoir plus contactez-nous