CGI : Personnalisez vos tarifs grâce au digital !

En quoi le contexte change-t-il les enjeux de la tarification et de la souscription pour les assureurs ?

Dans l’environnement concurrentiel actuel, la tarification et la souscription sont devenues des éléments de différenciation forts entre les assureurs et des points clés en matière de rentabilité, de croissance et de pérennité.

La digitalisation du secteur de l’assurance a impacté directement la numérisation des activités de front office (tarification et souscription), afin de calquer les pratiques de marché déployées par les acteurs du e-commerce. Désormais habitués à acheter en ligne, les consommateurs exigent des parcours « self-care » et fluides dans tous les domaines, y compris dans l’assurance. Cela explique notamment que les offres des assurances auto et habitation aient été simplifiées ces dernières années, afin de permettre des souscriptions rapides en ligne, en quelques questions.

Même la souscription de produits plus complexes comme la santé ou la prévoyance collective a pu être en partie digitalisée (établissement du devis, simulations…), améliorant à la fois l’expérience du collaborateur et du client. Enfin, l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché, comme Alan, a largement contribué à l’accélération de la digitalisation des assureurs. Digitaux à 100 % de bout en bout et dotés de nouveaux systèmes d’information, très orientés sur l’expérience client, ils obligent les acteurs traditionnels à se rapprocher de leurs pratiques de marché et de leur niveau de digitalisation pour soutenir la comparaison.

Pourquoi la digitalisation des données permet-elle d’être plus efficace en matière de tarification ?

Afin d’éviter l’anti-sélection, la tarification et la souscription doivent se baser sur une segmentation performante des risques, qui s’appuie elle-même sur des données qualifiées et pertinentes, internes et externes.

Concernant les données internes, les assureurs ont appris à utiliser leurs bases de données pour les qualifier et leur donner du sens. La seule limite à l’heure actuelle réside dans le silotage de ces données, qui les rend insuffisamment homogènes et partagées. Cela crée des biais dans les analyses, que seul un profond travail d’harmonisation dans la collecte, le traitement et l’utilisation des données peuvent effacer.

Quant aux données externes, elles leur fournissent un angle de vue pertinent qui permet d’intégrer les comportements des consommateurs et de mieux personnaliser la relation commerciale. Citons notamment l’analyse des médias sociaux, l’open-data, la géolocalisation, les temps de connexion sur les différents sites internet et les informations captées par les objets connectés (IoT)… L’ensemble des informations recueillies permet aux assureurs d’affiner et d’adapter leurs garanties et leurs tarifs aux risques de leurs clients, parfois en temps réel. Elles permettent également de lutter contre la fraude grâce aux alertes de comportements déviants ou suspects. En segmentant mieux les risques, les assureurs peuvent ainsi mieux piloter leur taux d’attrition et effectuer des tarifications plus fines et plus justes, gage de profitabilité et d’innovation. L’utilisation de données pertinentes et exploitées à bon escient peut redonner une nouvelle dynamique à l’assurance à l’usage (l’auto-partage par exemple).

La double logique digitale-data va donc non seulement révolutionner la souscription, mais aussi toute la chaîne assurantielle, en focalisant l’interaction humaine là où elle apporte de la valeur et en ancrant la digitalisation de l’ensemble du processus « front to back ».

De quelle façon CGI peut-elle accompagner les compagnies d’assurance dans cette transformation de la tarification ?

En tant qu’entreprise de services numériques, CGI couvre l’ensemble des métiers des assureurs, vie et non-vie, et les accompagne dans la mise en place de processus et d’outils modernes pour réaliser la souscription dans une logique digitale, avec notamment une spécialisation dans les architectures IT « data-centric ». Nous intégrons à la fois des solutions de marché classiques, mais également notre propre solution de souscription et de tarification, co-développée avec nos clients, qui correspond aux enjeux actuels précédemment évoqués. Cette solution en constante évolution, baptisée CGI Ratabase, est utilisée depuis 30 ans par plus de 200 assureurs aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne.

Comment fonctionne votre solution CGI Ratabase et quels en sont les bénéfices pour les utilisateurs ?

Il s’agit d’une plateforme de tarification, de souscription et de configuration produit, ce qui en fait une solution très complète. Bien que plus spécifiquement dédiée à l’IARD, elle est conçue pour être multi-ligne métiers et peut à ce titre adresser tous les marchés. Déjà déployée chez de nombreux clients anglo-saxons, elle est disponible « on premice » ou dans un environnement cloud. CGI Ratabase s’appuie sur des technologies modernes qui permettent de réaliser des segmentations des différents marchés, des analyses d’impact, des simulations et des vérifications d’hypothèses… Largement paramétrable par les utilisateurs, cette solution est prête à l’emploi et se connecte facilement et rapidement à tout système d’information, ce qui limite les charges d’intégration. Enfin, CGI Ratabase traite les transactions de police en temps réel, avec des temps de réponse inférieurs à une seconde, gage de sa puissance. Développée par des actuaires et des spécialistes de l’assurance et des nouvelles technologies, cette solution est utilisée par les sept plus grands assureurs américains, ainsi qu’en Grande-Bretagne. Après un travail de relocalisation pour qu’elle réponde aux enjeux européens, CGI Ratabase arrive en France en 2023 avant de s’étendre au reste de l’Europe.



Chiffres clés CGI Ratabase:

Hausse de 50 % de la productivité du personnel

Utilisée par 7 des 10 plus grandes compagnies d’assurance aux États-Unis

Réduction de 75 % du nombre de jours requis pour la mise en œuvre des changements

Plus de 200 clients du secteur de l’assurance à l’échelle mondiale

4 000 éléments de données traités en moins d’une seconde

