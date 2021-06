Assurance vie : les titres associatifs entrent dans les UC

Il est désormais possible d’investir, dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, dans des obligations émises par des associations et des fondations.

Une nouvelle classe d’actifs fait son apparition dans les contrats d’assurance vie en unités de compte (UC). Depuis le 1er juin, il est possible d’investir dans la dette d’associations et de fondations, via des UC investies en [...]