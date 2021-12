Assurance-vie : l’importance d’accepter le bénéfice du contrat avant sa modification

Faits. Madame N a souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie, désignant comme bénéficiaires son fils et sa fille et, en cas de prédécès de l'un d'eux, le survivant. La fille de Madame N décède en 2011, en laissant pour lui succéder ses deux filles : Mesdames H et L. Madame N est ensuite placée sous la tutelle de sa petite-fille, [...]