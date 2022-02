Dépendance, santé, épargne : les propositions des Gracques pour la présidentielle 2022

Le président Macron ne s’est pas encore officiellement déclaré candidat à un deuxième mandat, mais son QG et son équipe de campagne sont déjà prêts, rapporte le journal Le Monde. Les Gracques, groupe de réflexion social-libéral créé en 2007 rassemblant universitaires, fonctionnaires et entrepreneurs, avait contribué à propulser le fondateur d’En Marche à l’Elysée en 2017. Le think tank présidé par Bernard Spitz, qui présida la fédération professionnelle des assureurs pendant 11 ans, publie un Manifeste de la dernière chance qui ressemble fort à un programme à l’intention du président-candidat. Parmi leurs propositions, figure un important volet social, délaissé pendant la seconde moitié de son quinquennat. Les Gracques recommandent ainsi de mettre en place un « new deal intergénérationnel » afin de rétablir plus d’équité entre les anciennes générations et les nouvelles qui ont souffert de la crise sanitaire et économique. Ils se penchent notamment sur la réforme des retraites, mais aussi sur le financement de la santé et de la dépendance.

[...]