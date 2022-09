Generali fait évoluer son contrat l’Épargne Generali Platinium

Cinq ans après sa création, la compagnie annonce avoir simplifié et rendu plus accessible ce contrat d’assurance vie.

C’est pour répondre aux « exigences de l’assurance vie nouvelle génération » que Generali fait évoluer les caractéristiques de son contrat l’Épargne Generali Platinium. L’objectif ? Le rendre « plus simple et plus accessible ».

Parmi les [...]