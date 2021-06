Generali lance une nouvelle UC de private equity

Raphaële Karayan |

Generali France private equity

© photos : SIMONE PADOVANI

Une nouvelle unité de compte permettant d’investir dans le non coté est disponible dans certains contrats d’assurance vie de la compagnie et dans le PER de Generali Patrimoine.

Et une unité de compte de private equity de plus, sur le marché de l’assurance vie. Generali Vie annonce la mise sur le marché du fonds d’investissement dans des actifs non cotés GF Lumyna Private [...]