Ingrid Bocris et Thibaut Peigney (Oradéa Vie) : « Le marché des CGP fait partie de l'avenir de l'épargne »

Thibaut Peigney, directeur général délégué, et Ingrid Bocris, directrice générale d’Oradéa Vie, s’appuient sur les CGP pour distribuer plus aisément que dans les réseaux bancaires des produits tels que l’épargne retraite

Compagnie d’assurance de personnes de Société générale Assurances dédiée aux réseaux de CGP et banques privées, Oradéa Vie est en croissance à deux chiffres. La compagnie traverse la crise sanitaire avec une collecte en progression. Interview d'Ingrid Bocris et Thibaut Peigney, DG et DG délégué d'Oradéa Vie.